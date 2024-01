Sokken aan in bed tegen de kou? Deze slaapexpert vertelt of dat zin heeft

Veel mensen trekken de sokken uit als ze gaan slapen. Toch houdt 38 procent van de luisteraars van radioprogramma Afslag Zuid ze tijdens koude winternachten aan om het warm te krijgen. Slaapwetenschapper Merijn van de Laar ging in de uitzending van het radioprogramma in op de vraag hoe zinvol dat is voor het warmhouden van je lichaam. En wist je dat mannen en vrouwen de temperatuur in bed heel anders beleven?

Wim Coenen Geschreven door

Het lijkt logisch om tijdens koude nachten met sokken aan te slapen. Maar houdt het je lijf echt warmer? In Afslag Zuid vertelt slaapwetenschapper en schrijver van het boek 'Slapen als een oermens' Merijn van de Laar over het effect van slapen met sokken aan. Hij stelt voorop dat er een verschil is hoe mannen en vrouwen de temperatuur onder de lakens ervaren. "De favoriete temperatuur van vrouwen onder de dekens ligt anderhalve graad hoger dan die van mannen", vertelt Van de Laar. "Dus zij kan bij een koude nacht liggen te rillen van de kou terwijl hij er aangenaam bij ligt."

"Om goed te kunnen slapen moet je lichaamstemperatuur dalen."

En dan het antwoord op de hamvraag. Voor zowel mannen als vrouwen geldt volgens Van de Laar dat, op het moment dat je het koud hebt, je sokken aan kunt trekken om het warmer te krijgen. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar om goed te kunnen slapen moet je lichaamstemperatuur eerst dalen. " Je zou denken dat met sokken aan je lichaamstemperatuur minder hard naar beneden gaat. Maar wij geven het meeste warmte af via onze handen en voeten. Op het moment dat de temperatuur in je voeten stijgt, gaan je vaatjes open staan en kun je meer warmte kwijt.”

"Je slaapt beter met een koel hoofd."