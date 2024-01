Code oranje door ijzel: 'Wegen kunnen spiegelglad worden'

Het KNMI waarschuwt donderdagavond voor gladheid door ijzel. Het weersinstituut heeft code oranje afgegeven voor Brabant, Gelderland, Flevoland en Overijssel. In de noordelijke provincies en Utrecht geldt code geel.

In het oosten valt motregen die aan het wegdek vastvriest en het spiegelglad kan maken. Eerder op de dag is er wel op grote schaal gestrooid in het oostelijk deel van het land.

Het kan de hele avond en nacht glad zijn.

De wegenwacht draait overuren door de kou.