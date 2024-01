Auto rijdt van viaduct en valt meters naar beneden

Een auto is donderdagavond van een viaduct in Heesbeen gereden en meters naar beneden gevallen. De auto kwam op de kop terecht. Het ongeluk gebeurde rond kwart over zeven op de N267 richting Gelderland, net voor de Heusdensebrug.

De bestuurder van de auto raakte zwaargewond en zat bekneld in de auto. De brandweer heeft hem uit de auto gehaald. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Gladheid was niet de oorzaak van het ongeluk, zegt een woordvoerder van de politie. Volgens een 112-correspondent zag de bestuurder te laat dat er file stond en probeerde hij nog uit te wijken. Geen vangrail

De auto reed door een hek op het viaduct en belandde op de Grotestraat, net voor de rotonde in Heesbeen. Aan de kant waar de auto van het viaduct reed, is geen vangrail. Het wegdek is daar enkele meters verwijderd van het hek.