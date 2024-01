RKC-fans boycotten uitwedstrijd tegen Ajax na 'vervelende ervaringen'

De spelers van RKC Waalwijk moeten het zondag 21 januari in de Johan Cruijff Arena doen zonder hun trouwe fans. Die maakten donderdag bekend niet naar de uitwedstrijd tegen Ajax af te reizen na 'vervelende ervaringen in vorige seizoenen'. Toch hoeft die boycot volgens de club niet per se iets te betekenen voor de komende jaren. "We gaan zeker in gesprek."

Het zijn geluiden die bij Ajax onbekend zijn, laat de club weten. "Erg jammer", zegt een woordvoerder. "We zijn verrast dat supporters van RKC hebben besloten de wedstrijd te boycotten en herkennen ons niet in de punten."

Wat er precies is voorgevallen tijdens de ontmoetingen in de Arena de afgelopen jaren, wil de woordvoerder van RKC niet vertellen. "Die details laat ik weg. Maar het gaat niet om iets kinderachtigs. We zijn daar in ieder geval niet zo behandeld, zoals wij zelf onze gasten behandelen. En ook onze stewards konden hun werk niet uitvoeren, zoals wij dat graag zouden zien."

Zo zouden de Waalwijkers in het verleden nooit iets hebben aangegeven over de slechte ervaringen. Wel verwijst Ajax naar meerdere problemen in het uitvak tijdens de laatste keer dat de clubs elkaar troffen in de Arena, in februari vorig jaar. "Toen is er opgetreden tegen RKC-supporters die antisemitische spreekkoren zongen en aanhangers die bier gooiden naar naastgelegen vakken."

Verder laat Ajax weten dat het graag in gesprek gaat, zodat supporters er de volgende keer weer gewoon bij zijn. Iets waar ook RKC voor open staat. "We willen allemaal hetzelfde: dat de Arena helemaal gevuld is tijdens die wedstrijd. Oók het uitvak. Maar we willen vooral supporters een mooie ervaring geven. We zien graag hoe Ajax ervoor wil zorgen dat dat beter gaat", zegt de RKC-woordvoerder.