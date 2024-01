Bromfietser rijdt agent aan tijdens vlucht voor politiecontrole

Een agent is donderdagmiddag in Waalwijk aangereden door een bromfietser. Agenten gingen achter de man aan nadat die op de vlucht sloeg. Dat deed 'ie toen de agenten hem wilden controleren.

De agenten zagen de bromfietser rond halfzes 's middags op de Kroonweg rijden en ineens afslaan, zonder dat hij hierbij richting aangaf. De agent moest hard op de rem trappen om een aanrijding te voorkomen.

Seinen met zaklamp

Daarop besloten de agenten de bromfietser te controleren. Het stopteken op de politieauto werd aangezet en ook de blauwe zwaailampen gingen aan. Het leek er even op dat de bromfietser inderdaad ging stoppen, maar hij reed over de stoep een naastgelegen fietspad op.

Vervolgens reed hij een parkeerplaats van een bedrijf op en probeerde zo te ontsnappen. Een van de agenten stapte daarop uit de auto en rende achter de man aan. Opeens keerde de bromfietser en reed hij recht op de agent af. De agent seinde met zijn zaklamp zodat hij hem duidelijk kon zien. De agent in de politieauto zette nogmaals de blauwe zwaailampen van de politieauto aan om duidelijk te maken dat hij moest stoppen.

Klem

Zonder enige snelheid te verminderen, reed de man vlak langs de agent. Hierbij raakte hij de arm en het been van de agent. Met een pijnlijke arm en pijnlijk been stapte de agent snel de auto in om de achtervolging in te zetten. Op de Kroonweg reed de bromfietser zich klem en kon hij worden aangehouden.

De bestuurder blijkt geen rijbewijs te hebben. Daarnaast was hij onder invloed van amfetamine en cannabis.