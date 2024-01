Luxe kringloopwinkel weer open na brand: 'Expats brengen hier hun inboedel'

De kringloopwinkel met de meest luxe spullen staat in Veldhoven. Daar vind je bij Kringloopwinkel XL complete inboedels van expats. Als zij weer vertrekken moeten ze van hun spullen af. “Ze komen met een koffer en ze vertrekken met een koffer”, zegt bedrijfsleider Ton Dietvorst. De winkel was na een brand een half jaar dicht, maar vanaf zondag kan er weer geshopt worden.

“Je ziet hier bijvoorbeeld een aantal exclusieve lampen staan. Mooie televisies en huishoudelijke apparatuur. Kwalitatief goede meubelen. We hebben van iemand van ASML ook een scooter gekregen. Die werd met 46 kilometer op de teller bij ons ingeleverd omdat de eigenaar terugging naar Pakistan. Die scooter was een mooi product voor onze winkel om te verkopen.”

Kringloop De Kempen heeft in Veldhoven een XL-locatie, bijna om de hoek bij chipmachinefabrikant ASML. De expats kijken tijdens hun verblijf in Nederland niet op een euro meer of minder. “ASML trekt mensen aan van over de hele wereld. Ze hebben een prima salaris en ze richten hun huis dan ook in met mooie en dure spullen. Als die mensen na een aantal jaren weer weggaan, krijgen wij vaak deze heel luxe spullen. Die worden ons gegund.”

Juli 2023 brandde de kringloopwinkel helemaal af. “Als ik beelden van de brand zie, roept dat wel wat emotie op. Ik ben ’s nachts gebeld door de meldkamer. Om vier uur was ik hier. In twee tot drie uur was het hele gebouw verwoest. Alles bij elkaar 2200 vierkante meter. ’s Nachts stonden hier heel veel huilende medewerkers op straat. Ze stonden in tranen omdat ze hun werkplek in vlammen op zagen gaan.”

De kringloopwinkel begint weer op een nieuwe plek, maar wel in de buurt. 120 mensen werken er. “Vooral vrijwilligers. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gepensioneerden. De brand heeft een grote impact gehad. Mensen waren hun vaste honk kwijt. Het grootste deel heeft maanden thuisgezeten.”

"Veel mensen hebben na de brand spullen bewaard om ze aan ons te geven."

In de grote hal voor tweedehands spullen wordt hard gewerkt om alles voor de opening van zondag af te hebben. Stellages worden nog in elkaar gezet en ingericht. Het magazijn puilt al uit. ”We zouden wel twee winkels kunnen openen. We merken dat mensen na de brand spullen bewaard hebben om ze aan ons te geven. De gunfactor is hoog.”

Alles wordt eerst grondig gecontroleerd. Slechts veertig procent komt uiteindelijk in de winkel, zoals een bruidsjurk van 4000 euro. “Die is nu honderd euro. Als het goed is, is hij maar één keer gedragen”, zegt bedrijfsleider Dietvorst lachend. Naast de jurk hangt een rek vol met chique gordijnen. “Dit zijn allemaal gordijnen uit een villa in Waalre. Helemaal gevoerd. Die mensen hadden hun huis verkocht.”