Dode gevonden in wooncomplex voor dak- en thuislozen

In een wooncomplex aan de Boutenslaan in Eindhoven is vrijdagochtend een dode gevonden. Het wooncomplex is van NEOS. Die organisatie maakt zich hard voor mensen die dak- of thuisloos zijn en voor slachtoffers van huiselijk geweld. Het slachtoffer is een natuurlijke dood gestorven.

Het wooncomplex aan de Boutenslaan biedt 'de mogelijkheid om zelfstandig te wonen binnen een beschermde woonomgeving', schrijft NEOS op haar website. "Zo kan iemand stapsgewijs en op een veilige manier zelfstandig leren functioneren en weer grip krijgen op zijn of haar leven. Van waaruit kan hij of zij de stap kan zetten naar een nieuwe passende woonomgeving." Het gebouw bestaat uit tachtig studio’s. Alle scenario's open

"De dode werd in zijn eigen kamer gevonden door de begeleiding", vertelde een politiewoordvoerster vrijdagochtend vroeg.

Over wat er precies is gebeurd in het complex aan de Boutenslaan in Eindhoven laat de politie weten alle scenario's open te houden. (foto: SQ Vision).