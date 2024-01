Wie de nieuwe Prins Carnaval wordt is het grootste geheim van het dorp

Hoe gaat dat nou in zijn werk, het benoemen van een nieuwe Prins Carnaval? De jonge filmmaker Lars van den Akker (22) uit Liempde maakte er een documentaire over: 'De prins, het grootste geheim van Liempt'. Die film is eind januari te zien bij Omroep Brabant. Lars vertelt er zondag over de in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Maar in de maanden voor de bekendmaking is het één en al geheimzinnigheid. Lars is erbij als een kleine commissie mogelijke namen op een bord schrijft en anonieme stemrondes houdt. Hij moet dan wel het één ander wegpiepen en 'blurren', want de mensen die het niet geworden zijn, kunnen het volgend jaar alsnog worden.

Voor de bekendmaking wordt de spanning nog extra opgevoerd. Geen 'Wie is de Mol?' maar 'Wie is de Prins?' Carnavalsvereniging de Ploegers plaatst op sociale media cryptische aanwijzingen en het hele dorp probeert het raadsel op te lossen. Zelfs een geparkeerde auto kan een teken zijn.

Pas sinds 28 oktober weet iedereen in Liempde dat Jurgen van Haaren de nieuwe prins is. Zijn vader was het meer dan veertig jaar geleden ook al.

De carnavalsvereniging moest ook echt wel even nadenken of ze Lars toestemming zou geven het hele proces achter de schermen te filmen. Het kon alleen onder de grootste geheimhouding. Lars mocht niemand, zelfs zijn ouders niet, vertellen waar hij mee bezig was. Het resultaat is op zondag 28 januari om 10.45 uur te zien bij Omroep Brabant. Zondag is Lars bij KRAAK, samen met Reggie van Genuchten die in het comité zit dat de prins benoemt.

Verder in KRAAK:

Thijs Honig is directeur van Maatschappelijke Opvang Den Bosch. Hij vertelt hoe er landelijk nog steeds niet doorgepakt wordt als het gaat over de aanpak van dakloosheid.

En Gianni Romme is terug in Brabant en is de baas van de IJsbaan in Breda. De vrieskou van de afgelopen week zorgde ook bij hem voor schaatskoorts. Voor het eerst in 40 jaar gleed hij weer over het natuurijs van het schaatsbaantje in Lage Zwaluwe waar hij als 11-jarig jochie het schaatsvirus opliep.

KRAAK. wordt elke zondag om 12.00 uur live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te zien en via Brabant+.