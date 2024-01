Maron kleurt alle straten van zijn stad oranje in de hardloopapp Strava

Hardloper Maron Janssen heeft hardgelopen door alle straten van zijn woonplaats Waalre. Dat hield hij bij op een kaart in hardloopapp Strava. Nu heeft hij zich als doel gesteld om heel Eindhoven, waar hij tot zijn twaalfde woonde, op dezelfde manier oranje te kleuren. ‘Dit houdt mijn motivatie voor de lange duurlopen optimaal.’

Mensen in zijn omgeving verklaren hem voor gek als de twintigjarige Maron vertelt over zijn doel om hardlopend elke straat van Eindhoven aan te doen. En juist dat geeft hem dan weer extra motivatie om het voor elkaar te krijgen. In de Strava-app is aan de vele oranje looplijnen te zien dat hij het zuiden van Eindhoven al heeft gehad en aardig op weg is naar zijn ultieme doel.

Maron is student aan de Technische Universiteit Eindhoven en bestuurslid bij de Eindhovense Studenten Atletiek Vereniging Asterix. Het vuurtje om de uitdaging aan te gaan werd bij hem aangewakkerd door andere lopers die hetzelfde in Rotterdam en Groningen deden. Hij begon in zijn dorp Waalre en heeft die kaart inmiddels ingekleurd. “In Strava heb je een functie waarmee je kunt zien waar je als hardloper allemaal bent geweest. Ik ben gek op cijfers en statistieken en het leek me leuk om mijn woonplaats helemaal in te kleuren.”