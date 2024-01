PSV kan 36 jaar oud record evenaren: 'We zijn dicht bij unieke prestatie'

PSV hervat zaterdagavond na een zeer goede eerste competitiehelft het seizoen met een thuiswedstijd tegen Excelsior. Als de Eindhovenaren winnen, evenaren ze het record van zeventien overwinningen op rij vanaf de competitiestart. Het oude record dateert uit het seizoen 1987/1988. Trainer Peter Bosz: “Verder denken we nog niet, we zijn alleen bezig met Excelsior. Als je zo dicht bij een unieke prestatie bent, dan moet je er alles aan doen om het record te pakken.”

PSV won alle zestien wedstrijden voor de winterstop in de Eredivisie. Na een trainingskamp in Spanje is PSV klaar voor de 'tweede helft'. Bosz: “De laatste competitiewedstrijd bij AZ was van een ongelofelijk hoog niveau." Zijn ploeg won in Alkmaar met 0-4. "Natuurlijk wil je het weer oppakken waar je gebleven bent. We staan er op de ranglijst erg goed voor, maar het is geen enkele garantie. We zullen vol aan de bak moeten, alles begint met hard werken.”

Het is nog maar de vraag of Bosz voorin kan beschikken over Noa Lang en Hirving Lozano. Beide aanvallers zijn nog herstellende van hun hamstringblessures. “Noa is wel wat verder dan Chucky. We bepalen na de laatste training hoe ze ervoor staan met het oog op Excelsior. Op ons trainingskamp hebben ze meegetraind, maar niet meegedaan in de oefenduels. Onze medische staf gaf aan dat het ijs zogezegd nog wat dikker moet worden. We zijn voorzichtig en brengen ze niet te vroeg.”

Yorbe Vertessen is er wel bij. De 23-jarige Belg staat in de belangstelling van Bundesliga-club Union Berlin, maar Bosz wil de vleugelaanvaller niet kwijt. “Ik heb Yorbe gesproken en gezegd dat hij niet weg mag. Als er een heel flink bedrag wordt geboden? Ik ga daar niet over, maar ik wil hem er graag bij houden. Yorbe is een belangrijke speler voor ons.”