Vapeshop Rookwinkel.nl blijft smaakjes verkopen en riskeert forse boete

Brabanders die op zoek zijn naar een vape met een smaakje kunnen, ondanks het verkoopverbod, nog altijd terecht bij Rookwinkel.nl in Breda. Dat blijkt uit een onderzoek van Omroep Brabant, waarbij vijftien vapeshops, verspreid over de provincie, werden bezocht.

Nederlandse vapeshops moesten vanaf begin deze maand hun assortiment volledig omgooien. In Nederland geldt namelijk sinds 1 januari een verkoopverbod op vapes en e-liquids met een smaakje als suikerspin, cola, mango en perzik.

De overheid staat alleen de verkoop van vapes met tabaksmaak nog toe. Met dit verbod wil ze het nicotinegebruik onder jongeren terugdringen. Volgens het Trimbos Instituut dat onderzoek doet naar verslavingen, zijn er aanwijzingen dat het relatief goedkope 'dampen' een eerste stap is naar het roken van sigaretten’.

In Brabant wordt dit verbod overal netjes nageleefd, behalve bij Rookwinkel.nl. Bij binnenkomst in de shop aan de Korte Brugstraat, midden in het centrum van Breda, hoef je maar te vragen naar vapes met een smaakje en de medewerker haalt een plaat met beschikbare smaken tevoorschijn. “De smaken met een rode streep erdoorheen zijn uitverkocht, de rest is nog beschikbaar”, vertelt de medewerker.

'Rechtszaak afwachten'

Lex Broekmeulen, eigenaar van Rookwinkel.nl met meerdere vestigingen in Nederland, heeft een duidelijke reden waarom zijn winkel nog vapes met een smaakje verkoopt. “De branchevereniging Esigbond heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Ergens in de loop van dit jaar zal de rechter een uitspraak doen over het verkoopverbod. Tot die tijd blijven wij vapes met een smaakje verkopen.”

Volgens Broekmeulen ligt het probleem niet bij de vapeshops. “Wij zijn tegen de verkoop van elektrische sigaretten aan jongeren. Iedere vijftienjarige kan op buitenlandse sites of via Snapchat vapes kopen. Die worden vervolgens op het schoolplein verkocht. Hier moet de overheid iets aan doen. Daar hebben wij helemaal niets mee te maken.”

Alternatief ontnomen

De tabakswinkelier wil volwassenen juist helpen om te stoppen met roken. “Daar zijn de vapes met smaakje voor bedoeld. Nu wordt hen een minder schadelijk alternatief ontnomen. Het enige wat de overheid bereikt met het smaakjesverbod is dat volwassenen die nu vapen, weer sigaretten gaan roken.”

Broekmeulen riskeert een boete van toezichthouder NVWA die kan oplopen tot 4500 euro. Als hij het bevel vervolgens niet opvolgt, kan hij een dwangsom krijgen die nog hoger is. Ondanks deze boetes houdt Rookwinkel.nl voet bij stuk. “Dan betalen wij die boete. Zo simpel is het”, zegt de eigenaar. Mocht de rechter beslissen dat het verbod blijft staan, dan haalt Broekmeulen alsnog per direct alle vapes met smaakjes uit de winkel.

Omroep Brabant doet onderzoek naar vapes en de gevolgen van het smaakjesverbod. Heb je een tip? Mail de onderzoeksredactie of meld je 100% anoniem via Publeaks.