Als ontgroening happen uit het haar geknipt en de dag daarna kaalgeschoren

Met zijn 18 jaar is Rune van Dalm een jonkie in de Nederlandse badmintonploeg. Aan zijn debuut hield hij als souvenirtje een kaal hoofd over. "De eerste 24 uur liep ik rond met een kapsel dat mijn teamgenoten hadden gekozen. Ze knipten er een paar happen uit. Daarna werd mijn hoofd kaal geschoren, een traditie bij de mannen.”

Rune doet heel veel voor zijn sport. Zo woont hij sinds zijn zestiende op Sportcentrum Papendal, waar hij volop kan trainen. "Zelfstandig wonen was in het begin wennen. Schoonmaken, mijn kamer netjes houden, het was nieuw voor me. Ik ben op jonge leeftijd volwassen geworden.”

"Gelukkig ben ik ver verwijderd van ongezonde dingen."

Nu hij 18 is, is hij al international. Rune droomt van het hoogste niveau en doet daar alles voor. Niet alleen door iedere dag te trainen, maar ook met een streng voedingsschema. “Ik eet geen chocolade, snoep, chips of frisdrank. Gelukkig ben je op Papendal ver verwijderd van ongezonde dingen. Verder ga ik niet na tien uur 's avonds naar bed, tenzij het niet anders kan.” Als hij in het weekend terug naar huis gaat, is badminton vaak onderwerp van gesprek aan de keukentafel. Niet gek, want de liefde voor de sport stroomt door de aderen van de Eindhovense familie Van Dalm. Vader Edwin was vijfvoudig Nederlands kampioen op clubniveau en zijn oom Quinten haalde in 2000 de Olympische Spelen. De drie kinderen van Edwin volgden zijn voorbeeld. Inmiddels is oudste zoon David gaan bodybuilden. Rune en zijn jongere zus Meare (15) willen de Olympische Spelen van 2028 of 2032 halen.

"Je kunt zoveel dingen doen met de shuttle, niet normaal."