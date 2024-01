Mannen gewond bij vechtpartij na kermis: twee maanden celstraf geëist

Tegen een 20-jarige man uit de Gelderse gemeente Beuningen is vrijdag twee maanden cel geëist vanwege een vechtpartij na afloop van de kermis in Hapert eind juni 2022. Hierbij raakten twee mannen uit Luyksgestel gewond. De officier van justitie eiste ook twee maanden voorwaardelijk als stok achter de deur.

Volgens de officier van justitie had deze 20-jarige man het grootste aandeel in de vechtpartij. Tegen drie andere mannen werd vrijdag een taakstraf van honderd uur geëist en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Woordenwisseling

Het geweld vond 19 juni 2022 plaats rond halftwee 's nachts op de Oude Provincialeweg. Eerder die avond was er een ruzie geweest tussen een aantal jongens van beide partijen in het centrum van Hapert.

Twee mannen uit Luyksgestel zaten met een vriend in de auto om naar huis te gaan, toen die zou zijn bespuugd. Toen zij uit de auto kwamen, vielen er over en weer klappen. Er werd fors geweld gebruikt. Volgens het OM met name door de toen 20-jarige man uit de gemeente Beuningen. Een van de mannen uit Luyksgestel werd door hem op de grond vastgehouden en kreeg vervolgens een groot aantal klappen tegen het hoofd. Die man liep onder meer een gebroken neus op.

Ook de andere drie verdachten hadden volgens het OM een aandeel in de vechtpartij. Na de vechtpartij gingen de vier ervandoor. Ze waren vervolgens geruime tijd spoorloos.

Beelden

De mishandeling was gefilmd. Omdat lang onduidelijk was wie de verdachten waren, werden deze beelden getoond in de tv-uitzendingen van Bureau Brabant op Omroep Brabant en Opsporing Verzocht. Dit leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de vier verdachten.

Via verklaringen, de camerabeelden en afgeluisterde telefoongesprekken kreeg het OM naar eigen zeggen een goed beeld van de rol die iedere verdachte had in het geweld. De officier van justitie gaf tijdens de zitting aan dat er geen echte aanleiding lijkt te zijn geweest voor zoveel geweld. "Alcohol heeft mogelijk een rol gespeeld, net als het groepsgevoel."

Het OM heeft nauw gekeken naar de rol van alle verdachten. Alle vier hebben ze volgens het OM in meer of mindere mate een bijdrage geleverd aan het geweld. "Geen van hen heeft zich ervan gedistantieerd."