Het blijft onrustig bij NAC Breda: algemeen directeur Henk Valk vertrekt

Voetbalclub NAC Breda heeft vrijdag per direct afscheid genomen van algemeen directeur Henk Valk (60). In een gesprek met Henk van Koeveringe, voorzitter van de Raad van Commissarissen, heeft Valk aangeven dat hij zijn werkzaamheden bij de eerstedivisieclub per direct stopt. Valk was pas een half jaar in dienst bij NAC. De club meldt het vertrek op haar website.

In het gesprek werd duidelijk dat Henk Valk en het bestuur van NAC te veel van inzicht verschilden. Besloten werd om direct te stoppen. "We hadden het graag anders gezien", zegt Van Koeveringe. "Maar in het gesprek kwamen we niet tot een andere conclusie. We waarderen de houding van Henk Valk zeer. We betreuren dat het zo gelopen is en wensen hem alle succes in zijn verdere carrière. Intern gaan we de laatste zes maanden uiteraard ook bespreken. Onze club verdient namelijk stabiel vaarwater."

Henk Valk vindt het ook jammer dat het zo gelopen is. "Ik ben vol overgave en met de beste bedoelingen ingestapt bij de club, maar ik merkte dat dat niet genoeg was. Het is jammer als jouw visie en die van een grote organisatie niet op elkaar aansluiten. Het werkte onvoldoende en dan moet je verantwoordelijkheid nemen. Ik vertrek als directeur, maar ik blijf supporter van NAC." De oud-Philips-topman trad op 1 juni in dienst van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Onrustig bij NAC

Met het vertrek van de algemeen directeur blijft het onrustig bij NAC. Tijdens de winterstop gaf trainer Jean-Paul van Gastel aan dat hij de Bredase club wilde verlaten om assistent te worden van Giovanni van Bronckhorst. Die was in beeld voor een trainersfunctie bij het Turkse Besiktas. NAC hield de trainer aan zijn contract. Besiktas koos daarop voor een andere trainer.