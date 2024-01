Els maakt de mooiste trouwfoto's van de Benelux en zo zien ze eruit

Geen standaard trouwfoto's, maar echte kunstwerken. Dat probeert Els Korsten uit Den Bosch van haar bruidsreportages te maken. Dat valt niet alleen bruidsparen voor wie ze werkt op, maar ook tijdens de 'Masters of Wedding Photography'. Ze sleepte donderdag voor de tweede keer de beste trouwfotograaf van de Benelux in de wacht. Het mooiste compliment? "Veel bruidsparen vinden mijn foto's echte kunstwerken."

"Het is een hele eer om door je collega's aangewezen te worden als de beste trouwfotograaf. Het voelt nog zo onwerkelijk, dit is echt gaaf! Ik mag me, net als in 2021, de beste trouwfotograaf van de Benelux noemen", vertelt Els vol trots. De internationale wedstrijd wordt gehouden door Masters of Wedding Photography. Elk kwartaal mochten fotografen een aantal foto's insturen. De beste werden gewaardeerd met een award. Els sleepte er vijftien in de wacht.

Genoeg over de wedstrijd. Wat voor trouwfotograaf is Els? "Ik ben twintig jaar geleden begonnen als koeienfotograaf. Destijds waren veel shows en wedstrijden met koeien. Maar er trouwden ook stellen in de agrarische sector en die kwamen bij mij terecht."