Hele familie is gek van siervogels, maar nu staat Werner er alleen voor

De siervogels van de familie Voermans in Wagenberg zijn al twintig jaar de allermooiste van de wereld. Jaar in jaar uit doen vader, zoon en kleinzoon mee aan de wereldkampioenschappen en gaan ze met een medaille naar huis. Maar nu vader Wim met zijn gezondheid tobt en kleinzoon Wouter in het buitenland studeert, staat Werner Voermans er dit WK alleen voor.

Met een voergieter in zijn hand loopt Werner in zijn schuur langs de kooitjes vol felgekleurde parkieten. Aan de wand naast de volière hangen ontelbaar veel diploma’s en beoordelingsformulieren. “Sinds 2002 doen mijn vader en ik mee aan wereldshows en later kwam daar ook mijn zoon Wouter bij”, vertelt hij. “In al die jaren hebben we met z’n drieën 64 medailles gewonnen, waarvan 32 keer goud.”

"Ik haal hier mijn ontspanning en plezier uit.”

De liefde voor vogels kent een lange geschiedenis in de familie Voermans. Werners beide opa’s hielden ze al en door vader Wim raakte ook hij ermee besmet. Uiteindelijk stak Werner zo ook weer zijn eigen zoon Wouter (19) aan. “Ik vind ze gewoon prachtig. Iedere gek heeft z’n gebrek en ik haal hier mijn ontspanning en plezier uit.” Samen hadden ze 200 vogels en met z’n drieën selecteerden ze voor ieder WK de mooiste parkieten. “Die trainden we dan.” Werner gaat met zijn hand over de spijlen van de kooien waar de wedstrijdvogels in zitten. “Je probeert ze te laten wennen aan mensen. Want hoe beter ze zich tonen, hoe beter ze beoordeeld kunnen worden. Zo selecteer je door en de beste gaan naar het WK.”

"Dit is de eerste keer in twintig jaar dat ik zelf niet bij het WK ben.”