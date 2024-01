Ron zag zijn bedrijfspand tot aan de grond afbranden, maar hij gaat door

Een allesverwoestende brand legde donderdagavond het pand van Ron van Leur uit Den Bosch op een industrieterrein in Zaltbommel compleet in de as. Maar toch gaat Van Leur niet bij de pakken neerzitten. "We gaan door. Ons hoofdkantoor is in Hedel en dit is een van onze magazijnen. We hebben nog verschillende opslagplekken, dus we kunnen aan onze klanten blijven leveren."

Het pand op het industrieterrein is van woontextielbedrijf Unique Living. "Het is heel erg triest", zegt Van Leur tegen Omroep Gelderland. "We waren in Duitsland en zijn meteen teruggereden. Toen we hier aankwamen, was het vuur al gedoofd en was alles uitgebrand." Van Leur kreeg een foto toegestuurd, maar dacht eerst dat het een grap was.

Er was er geen personeel meer in het pand aanwezig. "Er is niemand gewond geraakt. We kunnen blijven leveren en daarvoor moeten we wel veel dingen regelen en daar zijn we volop mee bezig. De klanten die getroffen zijn door de brand, kunnen we persoonlijk benaderen."