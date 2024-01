Hachelijke momenten voor hondje: riem komt klem te zitten onder wiel

Een hondje beleefde deze week hachelijke momenten in het centrum van Helmond. Een vrouw op leeftijd was in haar scootmobiel het hondje uitlaten bij een parkje toen het riempje klem kwam te zitten bij het achterwiel.

De riem werd door de draaiende wielen strakker getrokken. De vrouw zag dit op tijd, schrok en riep om hulp. Mensen in de buurt schoten te hulp en maakten het hondje los. Dierenarts

Het hondje werd naar een dierenarts gebracht en maakt het inmiddels naar omstandigheden goed, maakte de politie vrijdagavond bekend.