Supermarktbezorger bedreigd met mes en beroofd door duo op scooter

Een supermarktbezorger is zaterdagochtend in Halsteren met een mes bedreigd en beroofd. Dit gebeurde rond kwart over acht in de De Beeklaan.

Ineens kwamen op een scooter twee mensen voor zijn bestelbus rijden. De bestuurster van de scooter ging steeds langzamer rijden, waarna de supermarktbezorger stopte en uitstapte. Vervolgens werd hij bedreigd met het mes. De daders namen wat spullen mee en gingen er daarna snel op op de scooter vandoor.