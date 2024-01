Gert-Jan en Sonja reizen al vier jaar rond de wereld in hun auto

Gert-Jan en Sonja leven al vier jaar in een omgebouwde Land Rover. Sinds oktober 2019 reist het stel uit Etten-Leur de wereld rond in hun auto. Ze waren al in 54 landen en nu zijn ze in Saudi-Arabië. waar ook de Dakar Rally is. “Het is een kers op de taart.”

Het stel uit Etten-Leur is al vier jaar op reis en bezocht landen als Uganda, Tanzania en IJsland. Alles met de Land Rover uit 1998 waar inmiddels zo’n 550.000 kilometer op staat. "Na een reis naar Tanzania kregen we de smaak te pakken en hebben we besloten om verder te reizen. Gewoon omdat het kan en leuk is."

De leefruimte van Sonja (65) en Gert-Jan (67) is kleiner dan klein. In hun Land Rover Defender staat een minikeuken, een bankje en is er een bed bovenop gebouwd. “Maar meer hebben we niet nodig met z’n tweetjes”, vertelt Sonja.

Op de Land Rover staat een grote ton met water. “Dat laten we nu warm worden in de zon, en dan kunnen we warm douchen of we gooien onze was erin. Zodra we dan gaan rijden is dat onze wasmachine.”

In die vier jaar heeft de Land Rover het uiteraard ook een keer begeven en heeft Gert-Jan meerdere keren vastgestaan in het zand. “Maar voor ons is dit een zeer betrouwbare auto. Anders kan je er niet vier jaar mee reizen.”

Sonja en Gert-Jan zijn al twee maanden in Saoedi-Arabië. Per toeval kwamen ze de Dakar Rally tegen en ook Rob Vroon uit Breda. Ze hadden elkaar al eerder ontmoet in Armenië. “Het klikt erg goed met Sonja en Gert-Jan. Dan blijf je elkaar toch in de gaten houden en kijken waar je elkaar weer tegen kan komen.”