Huis in Lithoijen gaat in vlammen op, bewoner aangehouden

In een huis in Lithoijen is rond tien voor half drie brand uitgebroken. Die was zo heftig dat de vlammen uit het dak sloegen. Het huis ligt aan de Valkseweg en is vrijstaand, ernaast staat een grote loods.

Sami Kappé Geschreven door

Er moest een hoogwerker aan te pas komen om de uitslaande brand te blussen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de nabijgelegen loods. Maar het huis mag als verloren worden beschouwd. Er vielen verder geen gewonden bij de brand. Tijdens het blussen werden de hulpdiensten lastiggevallen door de bewoner van het huis. Die weigerde volgens de politie te luisteren naar een bevel om te vertrekken en de hulpdiensten hun werk te laten doen. Toen agenten hem wilden arresteren, verzette hij zich hevig. De man is meegenomen naar het bureau. Een politiewoordvoerder weet niet waarom hij zich zo agressief gedroeg.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

