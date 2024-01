Winnend PSV met uitblinkende spits gaat de geschiedenisboeken in

PSV-trainer Peter Bosz hoopte dat zijn ploeg in de eerste competitiewedstrijd van 2024 het hoge niveau van de eerste competitiehelft kon laten zien. Hij werd tot aan de matige slotfase niet teleurgesteld, want de Eindhovenaren waren te sterk voor Excelsior: 3-1. Spits Luuk de Jong was verantwoordelijk voor alle doelpunten van PSV. De zeventiende overwinning op rij vanaf de competitiestart leverde de club een evenaring op van het eigen record uit het seizoen 1987/1988.

Excelsior wist vanaf de eerste minuut dat het een heel moeilijke avond zou worden. PSV was niet een, maar meerdere maten te groot. Binnen 17 minuten stond het al 2-0 door twee goals van Luuk de Jong.

De eerste was een intikker toen doelman Stijn van Gassel een kopbal van André Ramalho losliet, de tweede treffer een kopbal in de verre hoek na een goede voorzet van linksback Sergino Dest.

Na iets meer dan een half uur leek Guus Til het duel al definitief te beslissen, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dat buitenspel was zo nipt, dat de scheidsrechter door de VAR naar het scherm werd geroepen. Til was vlak voor rust dicht bij de 3-0, maar Van Gassel tikte de kopbal langs zijn doel.

Gemiste kansen

Ook na rust was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Van Gassel. Kansen waren er zeker, maar Til, Jordan Teze en Malik Tillman lieten ze liggen. Na ruim een uur spelen kreeg Johan Bakayoko na voorbereidend werk van Tillman een enorme kans die hij net naast schoot. In de 69ste minuut gaf De Jong het goede voorbeeld door zijn derde binnen te glijden: 3-0. Zijn 164ste goal in de Eredivisie en hij staat daarmee in de top tien van topscorers aller tijden.

Een kwartier voor tijd zat het erop voor de spits en kwam Ricardo Pepi in zijn plaats. Ook Noa Lang kreeg speelminuten en maakte daarmee zijn rentree na een hamstringblessure. Hirving Lozano ontbrak nog wel in de selectie, maar traint wel mee.

Door de vele wissels zakte het niveau en scoorde Excelsior via Derensili Saches Fernandes de eretreffer: 3-1. PSV-keeper Walter Benitez voorkwam met een goede redding zelfs de 3-2. De tweede Rotterdamse goal viel ook, maar ging niet door vanwege buitenspel.

Tot aan de tegengoal kon Bosz niet anders dan genieten van zijn ploeg, al was de 3-0 een magere afspiegeling van het krachtsverschil. Achterin gaf zijn ploeg vrijwel niks weg en op het middenveld heersten Jerdy Schouten, Joey Veerman en Guus Til.

Voorin lieten Bakayoko en Tillman meerdere keren gezien dat vleugelbacks een vervelende avond hebben als ze tegenover PSV staan. En dan in de spits de ijzersterke Luuk de Jong, die op vijftien competitiegoals staat en zich daarmee mengt in de topscorersstrijd. Maar de slotfase waarin Excelsior sterk op kwam zetten, moet de PSV-trainer zorgen baren.

Record

FC Utrecht is zondag 21 januari de volgende tegenstander in de competitie. Bij winst verbreekt PSV het overwinningenrecord. Tussendoor spelen de Eindhovenaren op woensdagavond in de TOTO KNVB Beker thuis tegen FC Twente. En ook deze prijs staat op het verlanglijstje van de Brabanders.