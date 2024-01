Beretrotse Luuk de Jong na historische PSV-avond: 'Het is echt genieten'

Luuk de Jong schoot en kopte PSV zaterdag met drie goals naar een 3-1 overwinning op Excelsior. Hij zorgde ervoor dat zijn club geschiedenis schreef met de zeventiende winst op rij vanaf de competitiestart. Ook persoonlijk kwam hij in een bijzonder rijtje terecht. “Dat ik tussen al die grote namen sta, maakt me trots.”

Willy van der Kuijlen zal hij met 311 Eredivisiegoals nooit meer inhalen. De Jong staat sinds zaterdagavond met 164 doelpunten wel in de top tien van topscorers aller tijden op het hoogste niveau van Nederland. Leo van Veen (174) en Sjaak Swart (176) zijn de twee spelers die kort boven hem staan. “Ja, die moeten zich zorgen gaan maken”, zegt hij lachend.

"Hier heb ik altijd keihard voor gewerkt."

Dat de kopsterke aanvaller zo hoog in de landelijke lijst staat is extra bijzonder als je kijkt naar zijn carrière. De Jong speelde namelijk jarenlang in het buitenland bij Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, Sevilla en FC Barcelona. “Ik ben niet zo bezig met lijstjes, maar dit is natuurlijk wel leuk. Hier heb ik altijd keihard voor gewerkt.”

"Het gaat om tastbare dingen, we hebben nog niks."

De Jong spreekt van een historische avond. Niet alleen persoonlijk, maar ook in teamverband vanwege de evenaring van het overwinningsrecord. “We waren hongerig en gaven direct gas. Komende zondag tegen FC Utrecht willen we graag het record verbreken, dan zet je iets neer wat mensen nog lang herinneren. Het zal misschien wel een hele tijd duren voordat een andere ploeg zo’n reeks weet neer te zetten. Maar het gaat om tastbare dingen, we hebben nog niks. Het allerbelangrijkst is dat we weer drie punten dichter bij ons doel van dit seizoen zijn gekomen.” De aanvoerder heeft in zijn carrière al in veel teams gevoetbald, maar de huidige groep noemt hij uniek. “Ik ben dit hele seizoen al aan het genieten. Het voetballen in dit team, het werken met deze staf, de samenwerking is geweldig. De jonge jongens zette grote stappen en ook de jongens die niet altijd spelen gaan er iedere dag op de training vol voor. We zijn perfectionistisch. We zijn bezig met iets heel moois.”

"Ik kon ze alleen verwijten dat ze maar drie keer scoorden."

PSV-trainer Peter Bosz was onder de indruk van zijn ploeg, maar baalde van het slechtste laatste kwartier. “De ellende is dat die laatste vijftien minuten het langst blijven hangen. Voor die tijd kon ik ze alleen verwijten dat ze maar drie keer scoorden. Al met al zag ik een ploeg die speelde met heel veel energie. Constant afjagen en druk op de bal, alleen verdedigend lieten we in de slotfase steken vallen.” Door de unieke reeks met overwinningen komt zelfs een Europees record in de buurt. Benfica won in het seizoen 1972/1973 de eerste 23 wedstrijden. “Als speler van RKC won ik in een seizoen ooit 22 keer achter elkaar. Ik weet dus uit ervaring hoe moeilijk het is. In onze spelersgroep zit het goed met het vertrouwen, maar we moeten niet doorslaan. We bekijken het van week tot week en moeten dit hoge niveau blijven aantikken.”