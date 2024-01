A59 blijft bijna de hele dag dicht richting Den Bosch

De A59 is zondag tot zeker half twaalf 's avonds dicht richting Den Bosch vanaf Waalwijk. Het asfalt op een brug over het Drongelens Kanaal moet met spoed worden gerepareerd, meldt Rijkswaterstaat.

De schade is zaterdagmiddag door een weginspecteur van Rijkswaterstaat gevonden bij de brug over het Drongelens Kanaal richting Den Bosch. Het gaat specifiek om schade aan een voegovergang in het wegdek.

"We hebben gisteren ingepland om de schade vandaag te repareren", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat over de spoedreparatie.



Omrijden

Het verkeer richting Den Bosch wordt aangeraden om te rijden via Breda en Tilburg. Dat kan via de A27, A58 en de A65.