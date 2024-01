Jongen (14) betrapt achter stuur auto: 'Neef was te moe om door te rijden'

Een 14-jarige jongen werd zaterdagnacht betrapt terwijl hij in een auto door Geldrop reed. Agenten wilden de bestuurder aanspreken nadat ze op de Willem Barentszweg zagen dat de auto reed zonder dimlicht. Toen de automobilist stopte, zagen ze dat het ging om een 14-jarige Eindhovenaar. Dat maakte de politie zondagavond bekend.

De jongen had het stuur overgenomen omdat zijn 31-jarige neef, die naast hem zat, had aangegeven te moe te zijn om verder te rijden.

HALT-straf

"De officier van justitie zal zich buigen over deze zaak omdat deze 14-jarige bestuurder al eerder een HALT-straf kreeg, voor een ander feit", laat de politie weten. "Elke auto die deze 14-jarige nog zal besturen, zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, zal door ons in beslag worden genomen."