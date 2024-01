Kijk hier: dit zijn de mooiste plaatjes van Brabant in de sneeuw

Zeg je sneeuw, dan zeg je mooie plaatjes. En dus trokken we er maandagochtend massaal op uit met de camera. En er ligt mogelijk nog meer winterpret in het verschiet.

Dat voorspelt Floris Lafeber van Weerplaza, althans. Daarvoor moeten we trouwens nog niet hopen op dinsdag. "Dan blijft het overwegend droog, met afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. De temperatuur stijgt dan naar een graad of drie. Daarbij waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten."

Woensdag kunnen er dan wél weer wat vlokken vallen. "Het is nog wat onzeker, maar dan trekt er in ieder geval een neerslaggebied over België. Mogelijk bereikt die ook onze regio." De slee kan trouwens gewoon op zolder blijven. "Tot grote hoeveelheden sneeuw zal het waarschijnlijk niet komen."

Heb jij ook mooie foto's van de sneeuw? Stuur ze dan naar [email protected].

DIT INTERESSEERT JE OOK:

Vanochtend leidde het winterweer tot enorme drukte op de Brabantse wegen