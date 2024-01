Boogschutter Senna Roos van Belgisch talent naar Oranje-topper

Er zijn weinig topsporters die tijdens hun carrière voor twee landen zijn uitgekomen. Handboogschutter Senna Roos (21) uit Breda is er één van. Een paar jaar geleden behoorde hij nog tot Team Belgium, maar koos uiteindelijk voor Nederland. “Hier worden sporters beter begeleid en zijn er meer kansen om te groeien.”

Roos blonk in de jeugdcompetities uit. In 2018 pakte hij brons op de Jeugd Olympische Spelen. En als junior maakte hij al snel de overstap naar de seniorenselectie van België. Maar eenmaal volwassen met 18 jaar, koos hij echter voor het land waar hij de eerste jaren van zijn leven woonde. “In Nederland ligt het niveau hoger en is de begeleiding van topsporters beter dan in België.”

Hoe dat precies zit met die dubbele nationaliteit? Wel, Senna kwam ter wereld in Breda en verhuisde als 5-jarige peuter met het gezin even verderop naar Hoogstraten. Een kleine afstand, maar wel Belgisch grondgebied. Daar ontdekte hij het boogschieten. “Mijn buurjongen deed aan boogschieten en via hem heb ik de sport leren kennen. Ik vond het leuk om te doen en ben er steeds verder ingerold. Eerst haalde ik de regionale selectie, daarna volgde de landelijke ploeg en mocht ik ook mee naar internationale wedstrijden.”

Vanuit België reed Senna meerdere keren per week richting Papendal om te trainen met de Nederlandse selectie. Sinds een jaar woont hij in Nederland, niet ver van het sportcentrum. “Dit is de ideale plek voor ons. We schieten heel veel, doen drie keer per week aan krachtraining en werken aan onze conditie. Je kunt alleen een hoog peil halen als je goed fit bent. Behalve fysiek, is er op Papendal ook veel aandacht voor mentale steun.”

Senna komt over als een handboogschutter die zich niet gek laat maken en volledig weet te focussen. “Ik doe vanaf jonge leeftijd mee aan grote toernooien. Als je ook al vroeg mee schiet bij de volwassenen, leer je heel veel. Hoe meer ervaring je opdoet, hoe beter je met de druk en de omstandigheden kunt omgaan.”

Naast het schieten volgde Senna een opleiding tot meubelmaker. Wie bij hem aanklopt voor een kastje of stoel, moet een ander adres zoeken. “Ik heb mijn diploma gehaald en daarna heb ik me meteen volledig gericht op het handboogschieten. Met de A-status die het NOC*NSF me heeft toegekend, kan ik mijn boterham verdienen met de sport.”