Superprofessor Bert hielp al 100 studenten promoveren: 'Het is teamsport'

Trots. Dat gevoel overheerst bij hoogleraar Bert Meijer (68) van de TU Eindhoven, als hij terugkijkt op alle studenten die hij begeleidde tijdens het promoveren. De teller is de 100 inmiddels gepasseerd en dat is uniek. “Maar het vervelende van dat het zo leuk is, is dat er ook ooit een einde aan komt."

Als hoogleraar houdt Meijer zich bezig met moleculaire systemen, of simpel gezegd: hoe je met die ultrakleine deeltjes iets na kunt maken, wat zo dicht mogelijk bij de natuur blijft. “Denk aan hartkleppen, die inmiddels door een bedrijf in Eindhoven worden gemaakt. En met een professor in Tokio werk ik aan een materiaal dat volledig afbreekbaar is in zeewater. Dat zou ooit een einde kunnen maken aan al die microdeeltjes in de oceaan.”

De passie waarmee Meijer over zijn vak vertelt, is dezelfde waarmee hij inmiddels ook al ruim dertig jaar promovendi begeleidt. Iets wat tegenwoordig nét even anders gaat dan in die beginjaren. “Destijds werd er nog amper onderzoek gedaan op dit gebied. Ik was toen werkelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week bezig om alles op te starten. Tegenwoordig hebben onze onderzoeksgroepen een grote reputatie in de wereld en gaat dat een stuk soepeler.”

Tekst gaat verder onder de foto.