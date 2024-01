Willy en René: 'Luuk de Jong moet terug in Oranje anders krijgt hij spijt'

Apetrots zijn clubiconen Willy en René van de Kerkhof nu PSV het onaantastbaar lijkende record uit seizoen 1987-1988 van zeventien overwinningen op rij heeft geëvenaard. "En records zijn er om gebroken te worden, dus laten ze ons record ook maar breken volgende week", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Hij maakte in zijn laatste seizoen als voetballer destijds dat fameuze seizoen mee. Net als broer René ziet hij één speler als de echte drijvende kracht achter het succes van PSV: aanvoerder Luuk de Jong.

Doorgaans wordt PSV er niet zwakker op als De Jong in de slotfase naar de kant gaat maar dat was zaterdag wel anders. "PSV speelde het slechtste half uur van het seizoen", vindt Willy. "Excelsior maakte nog 3-1 en dan mag je nog blij zijn dat ze de paal raken en keeper Benitez nog een goeie redding had."

Toch is het niet meer dan een klein smetje op een historische avond met een mooi record. "Maar één record moeten ze vanaf blijven", zegt René. Met FC Twente hadden we in 1971 dertien tegengoals. PSV heeft er nu zeven, dat mogen er veertien worden van mij."

De grootste ergernis van de avond zat hem bij de gebroeders in de afgekeurde goal van Guus Til omdat Luuk de Jong hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan. "Ik heb het er zaterdag nog twee uur lang met mijn vrouw over gehad maar ik snap er niks meer van. Ja, Luuk stond op het veld dus hij nam deel aan het spel maar dit is niet meer te volgen." René baalt ervan dat het weer de VAR was die roet in het eten gooide. "Laat de scheids zelf de beslissing nemen. Ik ben wel klaar met die VAR."