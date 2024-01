Drukke avondspits verwacht door winterse buien: 'Kan flink glad worden'

Wie maandagavond de weg op moet, kan maar beter rekening houden met flink wat vertraging. Doordat het dan weer een stuk kouder wordt, blijft de sneeuw op steeds meer plekken liggen. "We krijgen met tal van winterse buien te maken", voorspelt weerman Floris Lafeber van Weerplaza.

Voor veel mensen begon de maandagochtend met achteraan aansluiten. Al voor zeven uur stonden er meerdere lange files op de Brabantse wegen. Een aantal daarvan ontstond nadat auto's door de gladheid van de weg gleden.

Of het er voor de avondspits beter uitziet? Daar heeft weerman Floris Lafeber nogal twijfels over. "Ook maandagavond blijven er nog een hoop winterse buien vallen. Dan heb je het over sneeuw of natte sneeuw."

Sneeuwdek van een paar centimeter

Wat niet helpt, is dat de temperaturen ook weer flink zullen dalen. Lafeber: "Overdag komen we nog tot een paar graden boven het vriespunt. Maar dat gaat vanaf eind van de middag weer snel dalen tot onder nul. Daardoor kan het plaatselijk glad worden."

Het KNMI geeft ook voor maandagavond nog altijd code geel af. "Op sommige plaatsen kan er een tijdelijk sneeuwdek van een paar centimeter ontstaan. Doordat natte wegen kunnen bevriezen, neemt de kans op gladheid flink toe."

Ook bij de ANWB wordt de nodige drukte verwacht, al houden ze daar nog wel een slag om de arm. "Het lijkt er bijvoorbeeld niet op dat de spits veel vroeger op gang komt. En gek genoeg zien we ook maar zelden twee absolute topspitsen op een dag. Dus: ja, het wordt druk, maar dat hangt ook af van eventuele ongelukken."

Het belooft weinig goeds. Lichtpuntje is dat we na maandag even van de sneeuwbuien af zijn. "Dinsdag blijft het droog", vertelt Lafeber. "Dan hebben we afwisselend wat wolkenvelden en zon."

