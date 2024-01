Waarschuwing voor gladheid op de weg, kans op onweer tijdens sneeuwbuien

Wie maandagavond of -nacht de weg op gaat, moet rekening houden met gladheid. Daarvoor waarschuwt het KNMI. De kans op gladheid neemt ook toe doordat natte wegen buiten de buien om bevriezen. Er is zelfs kans dat er een klap onweer is te horen tijdens een sneeuwbui.

Onweer tijdens een sneeuwbui is 'geen dagelijkse kost', zegt weerman Raymond Klaassen van Weerpaza. "Het gebeurt zo af en toe. Het is vooral bijzonder dat de onweersklap dan heel ander klinkt. Die is door de sneeuw veel doffer." Grote problemen op de weg door sneeuw, zoals maandagochtend het geval was, bleven maandag in de avondspits uit. Wie later op de avond de weg op moet, kan maar beter oppassen: "De temperatuur daalt ter vanavond en vannacht naar onder het vriespunt. Daardoor blijft sneeuw liggen en dat zorgt voor gladheid. Ook bevriezen natte weggedeelten", vertelt Klaassen. Dat kan vooral op binnenwegen voor problemen zorgen, zegt de weerman. "De grote wegen zijn wel goed gestrooid. Op wegen waar dat niet het geval is, in woonwijken, moet je opletten." Meer sneeuw

Dinsdag gaat het volgens Weerplaza in Brabant niet sneeuwen. Later op de dag breekt vanuit het zuiden de zon door. Woensdag worden er opnieuw sneeuwbuien verwacht. Bekijk het uitgebreide weerbericht: