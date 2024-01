Dj Tiësto populairste Nederlandse artiest in het buitenland: 121 optredens

Dj Tiësto uit Breda heeft in 2023 de meeste optredens van alle Nederlandse artiesten in het buitenland gehad. Hij stond maar liefst 121 keer op het podium in een ander land. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Buma Cultuur. De dj is daarmee het grootste exportproduct van ons land.

Buma Cultuur is een stichting die Nederlandse muziek ondersteunt en promoot. De stichting laat ieder jaar een onderzoek uitvoeren naar de opbrengst van Nederlandse muziek in het buitenland.

Uit dat onderzoek blijkt dat Nederlandse muzikanten vorig jaar 198,1 miljoen euro in het buitenland hebben verdiend. Dat is vijftien procent meer dan in 2022. Dancemuziek heeft een steeds groter aandeel in de cijfers. Optredens van dance-artiesten zoals Tiësto leverden in 2023 het meeste geld in het buitenland op, namelijk 125,6 miljoen euro. Andere optredens leverden 26,7 miljoen euro op. De rest van het totaal verdiende geld in het buitenland komt van muziekrechten en opnames.

Het recordjaar van opbrengsten in het buitenland voor Nederlandse artiesten was 2018. Toen werd in totaal 216 miljoen euro verdiend.

Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, noemt de cijfers van afgelopen jaar 'ronduit fantastisch'. Hij verwacht zelfs dat 2024 het nieuwe recordjaar gaat worden. "Door te blijven investeren in exportondersteuning kunnen we één van de grootste muziek exporterende landen van de EU worden", zegt hij.

Tiësto komt oorspronkelijk uit Breda, maar woont sinds 2012 in Amerika. In dat jaar tekende hij een contract bij het casino en hotel MGM Grand op de strip in Las Vegas. De dj had tot en met 2020 zijn eigen avond in hun nachtclub. In 2019 trouwde hij met het Amerikaanse model Annika Backes. Samen hebben ze twee kinderen.

Vorig jaar bracht de dj een bezoek aan zijn geboortestad Breda. Hij overhandigde een cheque van 50-duizend euro aan Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda dat 2300 kinderen uit arme gezinnen gratis laat sporten, dansen en muziek maken.