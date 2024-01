Kielegat dreigt weer te verzuipen in plastic soep tijdens carnaval

Het gebruik van plastic wegwerpbekers in de horeca is sinds 1 januari verboden. Daarom schakelen kroegen en discotheken over op bekers met statiegeld die na gebruik retour gaan naar de tap. Voor veel stappers zou 1 euro statiegeld genoeg reden zijn om een lege beker niet tegen de grond te kwakken. Maar in Breda pakken ze het met carnaval net even iets anders aan met omruilen. Hierdoor dreigt Kielegat te verzuipen in de plastic soep.

Wanneer je deze carnaval op stap gaat, kan het zomaar zijn dat je de bekende plastic bekertjes nog altijd tegenkomt. Horecabedrijven mogen namelijk kiezen of ze hardcups of softcups gebruiken. Hardcups worden omgespoeld en hergebruikt. Softcups moeten apart worden ingezameld en uiteindelijk naar een bedrijf worden gebracht dat ze recyclet.

"Waar eens 25.000 bekers op de grond lagen, waren dat er nu nog maar 3000."

In Breda, dat tijdens carnaval wordt omgedoopt tot Kielegat, is gekozen voor softcups omdat dat praktischer is. Als je je eerste drankje haalt, betaal je 1 euro extra voor de beker. Breng je een lege beker terug naar de bar, dan hoef je niet opnieuw te betalen voor verse beker. Tijdens carnaval krijg je aan het eind van de avond een muntje dat de dag erna recht geeft op een nieuwe beker. Maar wie zijn allerlaatste beker inlevert en geen drankje meer wil, krijgt er geen geld voor terug. Johan de Vos, voorzitter van de Koninklijke Horecabond in Breda noemt het een 'milieubijdrage' waarmee de kosten van het ruilsysteem worden gedekt. Maar zonder statiegeld aan het einde van de rit, is de kans groot dat de bekers alsnog op de grond belanden. Dat merkten ze ook bij dancefeest BLSSD, dat vorig weekend plaatsvond op de Noordkade in Veghel. Bij de ingang kregen mensen een zogeheten ecomunt die ingeruild kon worden voor een beker. Bij een nieuw drankje moest de oude beker ingeleverd worden. Anders kostte het een half muntje extra. Daardoor was de vloer gedurende de avond brandschoon. “Waar er normaal 25.000 bekers op de grond lagen, waren dat er nu nog 3000”, zegt organisator Cas van den Elsen. “De laatste bekers bleven alsnog liggen.”

"Het moet normaal worden om die bekers in te leveren. Dat moeten we samen doen.”

In Den Bosch gebruiken ze hardcups. Daar betaal je ook een euro voor een beker, maar dat geld krijg je na inleveren ook weer terug. Vorig jaar met carnaval werden die bekers ook al gebruikt en dat beviel goed. “Zo'n 80 procent van de bekers werd teruggebracht", vertelt Bernhard Kuenen, voorzitter van de horeca in Den Bosch. "En daarnaast profiteren we van ‘cupcollectors’, die de straten afstruinen naar bekers om wat bij te verdienen.” Die harde bekers nemen alleen wel ruimte in en moeten worden omgespoeld. Bovendien moeten ze op een veilige plek achter de bar worden neergezet, omdat ze bij elkaar opgeteld geld waard zijn. Daarom hebben ze in Breda gekozen voor de zachte bekers. Maar daar statiegeld over uitbetalen is volgens Johan De Vos te risicovol. “Die bekers kun je ook in grote aantallen in de winkel kopen. Als je daar aan het eind van carnaval een hele voorraad van zou inleveren, kun je serieus geld verdienen”, zegt hij. De Vos denkt niet dat veel mensen er misbruik van zouden maken, maar vindt dat het ook zonder statiegeld vanzelfsprekend moet zijn om je beker in te leveren. "Als je in het bos loopt, gooi je ook niet je afval zomaar op de grond. Het heeft ook met fatsoen te maken. Het moet normaal worden om die bekers in te leveren. Dat moeten we samen doen.”