Bouw je eigen carnavalswagen met de videogame van Jeffrey: 'Net echt'

De eerste videogame ter wereld waar je een eigen carnavalswagen kan bouwen en kan laten meerijden in een optocht: Carnaval Simulator. Jeffrey van der Wal (24) uit Zevenbergen heeft er duizenden uren aan gewerkt en vanaf 26 januari kan iedereen het spelen. “Het is hartstikke veel werk, maar ik ben er erg trots op.”

Jeffrey zit momenteel in zijn laatste jaar van de opleiding Informatica. Boven op zijn zolderkamer heeft hij het spel gemaakt. “Ik heb best wel wat ervaring met programmeren. Ik probeerde het spel steeds wat meer op te bouwen en heb ondertussen veel bijgeleerd.

Al van jongs af aan is Jeffrey een liefhebber van carnaval. “Toen corona kwam, kon ik het feest niet vieren zoals normaal. Ik vond het zo jammer, dat ik mijn eigen vaardigheden in ging zetten. Toen ben ik aan de slag gegaan met het spel.”

Carnaval Simulator bestaat uit meerdere levels. Zo moet een speler bijvoorbeeld rekening houden met het gewicht en de hoogte van de wagen, het budget en het aantal figuranten. “Het is heel realistisch en leuk. Die combinatie is precies goed denk ik.”

En die onderdelen van bestaande carnavalswagens kunnen spelers van het spel gebruiken om zo tot een eigen praalwagen te komen. “Ook kun je ze dan weer verschillende kleuren geven. Zo wordt het ontwerp echt van jezelf en bouw je het langzaam op. Je kan zelfs eigen muziek toevoegen.”

Wanneer de wagen helemaal af is kun je, net als in het echt, meerijden in een optocht. “Ik heb Standdaarbuiten nagebouwd. Je gaat dan met de wagen door het centrum heen. Langs de kant staan toeschouwers en je kunt ook zelf door het dorp lopen of op de wagen staan.”

En net zoals in het echt wordt de wagen beoordeeld. “Wanneer je het spel met meerdere mensen online speelt, jureer je elkaar. Als je alleen speelt, dan krijg je van de computer een score. Die let bijvoorbeeld op hoe de wagen eruit ziet en of er interactie met het publiek is.”