Cor lag uren met hersenbloeding op Jumbo-terrein: 'Onbegrijpelijk'

De 65-jarige Cor Hooijmans zou zoals zo vaak gaan lossen bij het distributiecentrum van de Jumbo in Den Bosch. Maar zaterdagavond 6 januari kreeg hij een hersenbloeding en zakte in elkaar. Cor lag vervolgens uren in de kou bij zijn vrachtwagen op het terrein tot een collega hem vond. Na de komst van politie en ambulance werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed Cor enkele uren later. "We willen weten wat daar gebeurd is. Hoe kan hij daar nu drie uur alleen hebben gelegen?", vraagt zijn zoon Johan zich af.

Arnold Tankus Geschreven door

Cor kwam rond zes uur in de avond bij het distributiecentrum om vlees te lossen. Bij de achterklep van de vrachtwagen zakte hij in elkaar. Dit is ook op camerabeelden te zien, zegt Johan. "Hij werd pas gevonden nadat hij bij het volgende adres waar hij zou gaan lossen werd gemist. Die belden met vervoerder Simon Loos in Geldermalsen waar hij bleef." Cor was al sinds 1994 bij Simon Loos vrachtwagenchauffeur, reed meestal voor de Albert Heijn en af en toe voor de Jumbo. "Een collega is toen naar de Jumbo in Den Bosch gereden en heeft hem gevonden", vertelt Johan. "Hij zou om negen uur thuis zijn en om tien uur kreeg mijn moeder een telefoontje van de politie. Toen zijn we meteen naar het ETZ Elisabethziekenhuis in Tilburg gereden." Daar aangekomen, was Cor nog wel in leven, maar niet meer aanspreekbaar. Een paar uur later overleed hij. “Het was zo’n goede en lieve man. We waren volgende maand 43 jaar getrouwd. Ik weet niet wat ik zonder hem moet”, zegt de 60-jarige Ditsie huilend.

Zowel Ditsie als Johan denken dat als Cor eerder was gevonden, hij het misschien wel had gered. Juist bij een hersenbloeding is snel handelen erg belangrijk. "Meestal staan er mensen op je te wachten als je gaat lossen. Ik snap best dat iemand er niet binnen een minuut bij kan zijn, maar volgens de artsen in het ziekenhuis heeft hij daar zeker drie uur gelegen. Dat vind ik echt onbegrijpelijk", zegt Johan. De politie bevestigt dat er agenten bij Cor zijn geweest om medische ondersteuning te verlenen en dat het later is gemeld bij de arbeidsinspectie. Omdat er geen ‘strafrechtelijke component’ was, heeft de politie verder geen onderzoek gedaan. Op andere vragen kan de politie in verband met de privacy niet ingaan, laat een woordvoerder weten.

Ditsie en Johan zeggen meerdere malen contact te hebben gezocht met de Jumbo, want ze willen graag de beelden van Cor zien. "Dat er camerabeelden zijn waarop hij in elkaar zakt hebben we gehoord van papa's bedrijf, niet van de Jumbo. We hebben een paar keer gebeld, maar ze bellen niet terug. We willen gewoon antwoorden op onze vragen." En dus is Ditsie vooral boos op Jumbo. "Het is gewoon schofterig dat ze niks van zich laten horen”, vindt ze. “Geen belletje, geen kaartje, geen bloemetje, helemaal niets.” Volgens Ditsie en Johan heeft werkgever Simon Loos ze uitstekend opgevangen en geholpen.

Jumbo laat in een reactie weten dat het overlijden van Cor gaat om 'een medisch noodgeval in combinatie met een uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden waar niemand iets aan kon doen. Dat is ook direct door politie en Arbeidsinspectie geconstateerd.' Volgens Jumbo was afgesproken om het contact met de familie in eerste instantie via Simon Loos te laten verlopen. "We waren en zijn op ieder moment bereid om met de familie in gesprek te gaan om ons medeleven te betuigen en vragen te beantwoorden."

