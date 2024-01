Trein met 230 reizigers gestrand bij Breda door problemen met bovenleiding

Een trein met zo'n 230 reizigers stond maandagavond ruim een uur lang stil bij Breda. Door een storing was de spanning van de bovenleiding, waardoor er geen treinen meer konden rijden. Het ging om een trein van Eurostar die onderweg was naar Antwerpen.

Er zijn bussen gekomen naar de plek waar de trein was gestrand. Vier handhavers stonden klaar om de reizigers uit de trein naar de bussen te begeleiden. "Het is best glad, dus we moeten nog even bekijken hoe we de mensen het beste gaan evacueren", liet de woordvoerder van ProRail weten.

De trein kwam rond zes uur stil te staan. ProRail meldt rond kwart voor acht dat de bovenleiding weer is hersteld. Dat betekent dat de reizigers in de trein kunnen blijven zitten om hun weg te vervolgen. ProRail laat nog weten dat reizigers de hele tijd licht en verwarming hebben gehad toen de trein stilstond.

Twee andere treinen waren maandagavond ook gestrand tussen Breda en Rotterdam, maar konden hun weg al snel vervolgen.