Vrachtwagen vol doperwten rijdt van viaduct af, grote ravage op de weg

Een vrachtwagen is dinsdagochtend op de N69 bij Dommelen van een viaduct af gereden. De chauffeur raakte de macht over het stuur kwijt en kwam uiteindelijk beneden op de N397 terecht. Wonder boven wonder kwam de man met de schrik vrij en hoefde hij niet naar het ziekenhuis. De wegen zijn daardoor dinsdagochtend in beide richtingen afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vijf ’s ochtends op de brug bij de Dommelsche bierbrouwerij. De vrachtwagen kwam vanuit België en vervoerde doperwten. Waarschijnlijk raakte de bestuurder door de gladheid de macht over zijn stuur kwijt. Hij kwam op de andere weghelft terecht, knalde tegen de beschermde afzetting aan en kwam zo beneden op de N397 terecht. De man kwam met de schrik vrij. Hij is wel door de politie meegenomen voor een verklaring. De vrachtwagen wordt geborgen door een bergingsbedrijf. Het ongeval zorgt voor een flinke ravage op beide wegen. Zo is de afzetting kapot op de N69 en ligt de N397 bezaaid met doperwten. Ook ligt daar de vrachtwagen zelf. Die wordt op dit moment geborgen.