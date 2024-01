Trio dreigt man met hamer op benen te slaan als hij geen dure spullen geeft

Een 20-jarige Tilburger is maandagavond rond middernacht beroofd door drie mannen. Dit gebeurde op de Ringbaan Noord, toen hij vanuit een sportschool naar zijn auto liep. Hij werd bedreigd met een hamer en moest zijn telefoon en horloge afgeven.

Toen het slachtoffer naar buiten kwam, werd hij ineens aangesproken door een man. Die vroeg hem of hij wilde meelopen. Ineens kwam er een tweede man bij hen staan en werd hij gedwongen naar een steeg te gaan. Daar kwam een derde man erbij. Die had een hamer in zijn handen en zwaaide daarmee richting van de benen van het slachtoffer. Als het slachtoffer niet gewond wilde raken, moest hij zijn waardevolle spullen aan hen afgeven. Dit deed hij. Met een telefoon en een horloge als buit rende het drietal de Ringbaan Noord over. Vervolgens verdwenen de drie uit het zicht.

De daders worden allemaal zo'n 20 jaar oud geschat. Ze zijn zo'n 1,80 meter lang. Ze zijn getint en droegen zwarte kleren en zwarte schoenen. Twee van hen droegen een zwart skimasker, de ander had een capuchon over zijn hoofd getrokken.