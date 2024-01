Bezoekersrecord en leeuwenwelpjes voor Safaripark Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek heeft vorig jaar een recordaantal bezoekers ontvangen: 1,3 miljoen. Het vorige record dateerde uit 2022, toen trok het safaripark 1,2 miljoen bezoekers. Beekse Bergen Speelland trok in 2023 211.773 bezoekers. "Ook daarmee zijn we heel blij", laat een woordvoerster weten.

Safaripark Beekse Bergen mocht eind september al de miljoenste bezoeker welkom heten. "Nog nooit eerder konden we de miljoenste gast al zo vroeg in het jaar verwelkomen", blikt manager Rens Willemsen van het safaripark terug. "Het was dan ook vrij snel duidelijk dat we het record van 2022 zouden verbreken."

Hotel

Het aantal van 1,3 miljoen bezoekers is inclusief alle verblijfsgasten. Overnachten is sinds april 2023 mogelijk in het Safari Hotel dat toen opende. Ook kwamen extra bezoekers af op de zogeheten Light Safari. Rens: "We wilden met dit evenement de lichtbron zijn in de donkere dagen en dat is goed gelukt."

Vier gezonde leeuwenwelpjes

Behalve het bezoekersrecord, was er in 2023 ook goed nieuws over de dieren. In het 55-jarige safaripark 55 jaar werden een aantal bijzondere dieren geboren. "Er kwamen voor het eerst in zes jaar vier gezonde leeuwenwelpjes hier ter wereld. Bijzonder, want 55 jaar geleden begon Beekse Bergen als Leeuwenpark."

In het voorjaar kon ook het nieuws naar buiten dat drie olifanten drachtig waren. De eerste twee kalfjes zijn eind 2023 geboren. Het derde kalfje kan elk moment ter wereld komen.