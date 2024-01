Einde aan de kou in zicht: 'Maar dan neemt de kans op regen weer toe'

Vanaf zondag lijken we de kou achter ons te laten. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza dinsdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Er komt dan een hele partij zachtere lucht aan." Maar dan neemt wel de kans op regen toe.

Deze dinsdag hebben we te maken vrij vriendelijk winterweer. "In de loop van de ochtend liep de temperatuur wat op en die komt enkele graden boven het vriespunt uit: maximaal 3 of 4 graden in het westen van de provincie. Deze middag hebben we te maken met een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden."

"Woensdag wordt de koudste dag van deze week."

Woensdag komt er weer sneeuw onze kant op. "Dat neerslaggebied lijkt frontaal boven België te komen liggen, maar mogelijk krijgt het zuidoosten van onze provincie ook met die sneeuw te maken. Het zal echter niet om heel grote hoeveelheden gaan. Al kan het in het zuidoosten wel tot enkele centimeters sneeuw komen. Maar in grote delen van de provincie blijft het waarschijnlijk droog. Woensdag wordt wel de koudste dag van deze week, met maxima rond het vriespunt." Ook donderdag en vrijdag kunnen we mogelijk nog met een enkel sneeuwbuitje te maken krijgen. "Maar de zon is dan in het algemeen veel meer aanwezig."

"Prachtige zonnige dagen in het weekend."