Schminken steeds populairder met carnaval: 'Mensen willen gek of mooi zijn'

Nog een paar weken tot carnaval en dus vliegen de kostuums alweer de winkels uit. Misschien heb je dit jaar ook een doos schmink in huis gehaald of heb je zelfs al een afspraak staan bij een grimeur. Schmink wordt namelijk steeds populairder tijdens carnaval. En mensen hebben er steeds meer geld voor over, weet grimeur Agnes Adriaans van Brabant Schmink.

Agnes was dinsdagochtend te gast in de radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. Daar vertelde ze dat ze het deze carnaval drukker dan ooit heeft. “Vorig jaar had ik een stuk of tien gezichten. Nu staan er al dertig in mijn agenda”, vertelt ze.

“Je gaat ook naar de kapper voor mooi haar."

Volgens haar vinden mensen het steeds belangrijker om extreem uit te pakken tijdens carnaval. “Als ze zichzelf niet kunnen schminken, komen ze naar ons.” En daar hebben die carnavalsvierders steeds meer geld voor over. Om je hele gezicht te laten schminken ben je al gauw zo’n 50 euro kwijt. “Je gaat ook naar de kapper voor mooi haar”, zegt Agnes. “Zo kiezen ook steeds meer mensen tijdens carnaval voor schmink.” Waar schmink in Limburg en Duitsland al de normaalste zaak van de wereld was, waait het dus langzaam maar zeker ook over naar Brabant. Maar de manier waarop, verschilt wel met het uiterste zuiden van het land. Waar ze in Limburg vooral opvallende kleuren op hun gezicht dragen, moet de schmink hier vooral bij het kostuum passen.

"Mannen willen vaak zo gek, eng en onherkenbaar mogelijk worden geschminkt."

Meestal zijn het dan ook de mensen met griezelige kostuums die bij Agnes aankloppen. En dat had ze ook in petto voor radio-dj’s Koen Wijn en Mark Versteden. Mark werd een zombie, Koen De Joker. “Als je bij zo’n Joker-kostuum ook nog je gezicht schminkt, maakt dat het helemaal af”, zegt Agnes enthousiast. Er zit volgens haar nog wel een verschil tussen wat mannen en vrouwen willen. “Mannen willen het vaak zo gek, eng en onherkenbaar mogelijk. Terwijl vrouwen meestal toch nog mooi willen zijn”, zegt Agnes. Ze krijgt van vrouwen bijvoorbeeld vaak de vraag om een Mexicaans skelet te maken. “Dat is griezelig, maar met wat glitter en bloemen eromheen toch nog vrouwelijk.”