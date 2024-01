Man (35) die omkwam bij woningbrand stak zelf vuur aan, verdachten vrij

De man die maandagmiddag om het leven kwam bij een brand in een huis aan de Voortseweg in Eersel, is niet het slachtoffer geworden van een misdrijf. Het 35-jarige slachtoffer, dat in het huis woonde, heeft de brand zelf aangestoken. Als gevolg hiervan is hij overleden, zo meldt de politie. De drie mannen en een vrouw die werden aangehouden op verdenking van brandstichting zijn vrijgelaten. Zij zijn niet langer verdachte in het onderzoek.

De brand brak rond vier uur maandagmiddag uit. De brandweer had het vuur kort na vijf uur onder controle en was nog tot in de avond bezig met nablussen. Uit ziekenhuis

Eén van de aangehouden mensen, een 47-jarige man, werd zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen. Inmiddels heeft hij het ziekenhuis verlaten. De andere verdachten waren een 40-jarige vrouw en twee mannen van 40 en 41 jaar oud. De politie heeft na de melding in het huis een uitgebreid, technisch onderzoek uitgevoerd. Door de brand en de bluswerkzaamheden kon dit onderzoek pas dinsdagochtend beginnen. Op basis van het onderzoek concludeert de politie dat het slachtoffer niet om het leven is gekomen als gevolg van een strafbaar feit.

Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision.