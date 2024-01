Man (35) omgekomen bij brand in huis, technisch onderzoek gestart

De man die maandagmiddag om het leven kwam bij een brand in een huis aan de Voortseweg in Eersel was 35 jaar oud. Dat maakte de politie dinsdagmiddag bekend, op basis van een eerste identificatie. Vier verdachten werden aangehouden omdat de politie vermoedt dat er bij de brand sprake was van opzet. De vier woonden, net zoals het slachtoffer, in dit huis.

De brand brak rond vier uur maandagmiddag uit. De brandweer had het vuur kort na vijf uur onder controle en was nog tot in de avond bezig met nablussen. Vastgezet

Eén van de aangehouden mensen, een 47-jarige man, werd zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen en behandeld. Inmiddels is hij vastgezet. De andere verdachten, een 40-jarige vrouw en twee mannen van 40 en 41 jaar oud, zijn meegenomen naar het politiebureau en eveneens vastgezet voor verder onderzoek. Camerabeelden

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de brand. Inmiddels zijn de eerste getuigen verhoord en wordt bekeken of er bijvoorbeeld bruikbare camerabeelden zijn. Ook wordt er technisch onderzoek verricht in het huis. Door de brand en de bluswerkzaamheden kon dit onderzoek pas dinsdagochtend worden gestart. Uit dit onderzoek zal moeten blijken of er inderdaad sprake is van brandstichting en welke rol van de aangehouden verdachten daarbij speelden.

Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision.