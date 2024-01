Wolvenhek niet gewenst door bewoners: 'Kinderen moeten hier kunnen spelen'

Door protest van inwoners uit Helenaveen gaat een plan van Staatsbosbeheer om wolvenrasters te plaatsen in de Mariapeel mogelijk niet door. De hekken moeten landgeiten in de Mariapeel in lammertijd beschermen tegen de wolf. De angst onder inwoners is dat de hekken de kans groter maken op confrontaties tussen mensen en de wolf.

Wim Coenen Geschreven door

Boswachter Lieke Verhoeven van Staatsbosbeheer bevestigt dat het aanvankelijke plan door weerstand van bewoners op losse schroeven is komen te staan. “In februari is er een nieuw overleg gepland tussen de dorpsraad van Helenaveen en Staatsbosbeheer. Wij hopen dat er een oplossing komt.” Het plan van Staatsbosbeheer was om in de Mariapeel kilometers aan hekken te plaatsen die wolven moeten weghouden bij een kudde landgeiten. Deze dieren begrazen het natuurgebied en staan als ze drachtig zijn in een weide die volgens Staatsbosbeheer extra bescherming nodig heeft. Het gaat om een stuk van de Mariapeel op de grens van Brabant en Limburg bij Helenaveen. Voor het neerzetten van de hekken op het Limburgse deel is in december al een vergunning bij gemeente Horst aan de Maas aangevraagd.

"Kinderen en kleinkinderen moeten hier rustig kunnen spelen."

Bij gemeente Deurne aan de andere kant van de Mariapeel, is het niet zo ver gekomen. Een groep inwoners van Helenaveen is tegen de plannen, bevestigt de dorpsraad. Met name de bewoners van de Koolweg zien het niet zitten dat de hekken worden geplaatst. Op een kaartje van Staatsbosbeheer is te zien dat de hekken achter tegen hun achtertuinen zouden komen. Bewoner Lilyan Taminiau is bang dat een wolf door de hekken juist richting mensen wordt gedreven, omdat die naar de straten, tuinen en paden zal gaan vanwege een gebrek aan uitwijkmogelijkheden. “Dit plan geeft onverstandige en onveilige situaties”, vertelt Taminiau. “Kinderen en kleinkinderen van mensen moeten hier rustig kunnen spelen.” Ze benadrukt dat ze niet tegen de wolf is. “In plaats van de Mariapeel open te stellen voor de wolf, sluit Staatsbosbeheer met dit plan het gebied af. Het is nu ook een veilige haven voor andere dieren zoals reeën en dassen. Dat kun je vergeten als de wolvenrasters er komen.” De rasters zouden daarmee volgens Taminiau ook ten koste gaan van de biodiversiteit van het gebied.

"We willen niet op de wolf wachten."

Volgens boswachter Verhoeven zijn de hekken een preventieve maatregel om de landgeiten te beschermen. “Er heeft zich hier nog geen wolf gevestigd. Maar we willen er ook niet op wachten.” Staatsbosbeheer heeft als eigenaar van de geitenkudde de wettelijke plicht om voor bescherming te zorgen. Taminiau heeft er vertrouwen in dat de bewoners en Staatsbosbeheer eruit komen. Een alternatief is volgens haar dat de geiten in de lammerperiode een veilige stal krijgen. Staatsbosbeheer zegt dat er ook gepraat wordt over flexibele hekken die er alleen staan op het moment dat het nodig is.

Foto: kaart van fase 1 van het plan voor wolfwerende rasters (Staatsbosbeheer).