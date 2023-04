Ponyveulen van zes dagen oud overleeft aanval van wolf: 'Een wonder'

Een wonder noemt ponyfokker Hennie Verstappen het: één van zijn pony's, een veulentje van zes dagen oud, heeft deze week een aanval van een wolf overleefd. Het groepje pony's liep in een weiland bij de Peel in Neerkant. "Als het veulen ouder was geweest, dan was het veel slechter afgelopen."

Rik Claessen & Noël van Hooft Geschreven door

Al briesend en trappelend houdt de witte merrie haar rondwaggelende veulen nauwlettend in de gaten. Rondom de staart en de lies van het veulentje zijn grote stukken kaalgeschoren. Diepe wonden die netjes zijn gehecht, worden bedekt door een witte pleister. "Je had haar toen eens moeten zien, echt afschuwelijke beelden", zegt Verstappen De pony's liepen woensdag in het aangrenzende natuurgebied. "De avond ervoor werd mij verteld dat er een wolf gespot was. Toen was het helaas te laat om de pony's te gaan halen. De volgende ochtend ben ik ze in alle vroegte gaan halen. Wat ik daar aantrof, wil je niet meemaken."

De ponyfokker is inmiddels al wat bekomen van de schrik. "Het veulen lag he-le-maal open. Het vlees hing los aan het lichaam. Ik ben er direct mee naar de dierenarts gegaan." Bij de dierenarts werd het beestje onder narcose gebracht. "Het moest gehecht en gezuiverd worden. Ze hadden er drie uur werk mee." Verstappen is vol lof over hoe het veulen is opgeknapt. "Echt perfect."

Moeder-pony wijkt geen moment van de zijde van het veulen (foto: Noël van Hooft).

Verstappen spreekt zelfs van een beschermengel: de moeder-pony. "Ik denk dat de wolf het veulen van achter heeft gegrepen met de klauwen en al, vervolgens heeft de merrie de wolf een optater gegeven. Het geluk is dat het veulen vooral in de eerste dagen nog geen drie meter van de moeder verwijderd is. Als het veulen een maand oud was geweest, was het veel slechter afgelopen."

Het beestje huppelt inmiddels vrolijk rond de moeder. Verstappen kijkt uit over zijn weiland waar nog een aantal pony's rondlopen. "Die wolf past hier niet. Er moet écht wat gebeuren", zegt hij stellig. "De hobbyisten gaan er helemaal aan kapot. Zo’n pony is toch ook je trots." De zorg voor de pony is nog wel belangrijk. "Ik moet twee keer per dag de wonden schoonmaken en hem antibiotica geven." Maar ondanks de verwondingen doet het veulen het erg goed. "Ze drinkt goed. Ze speelt lekker veel. Het is alleen hopen dat ze er niets aan overhoudt."