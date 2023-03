Alpaca's en kippen doodgebeten: 'Het was een bloederig slagveld'

De alpaca's werden gruwelijk toegetakeld (eigen foto). Pootafdruk van (vermoedelijk) een wolf (eigen foto). Volgende Vorige 1/2 De alpaca's werden gruwelijk toegetakeld (eigen foto).

In een paar weken tijd zijn in Haps drie alpaca’s en 24 kippen doodgebeten. Ze liepen op het terrein van de Alpaca Haciënda Holland. De eigenaar én een dierenarts denken dat de alpaca’s zijn gegrepen door een wolf. De kippen zijn vrijwel zeker door een vos gedood. “Zo'n moordpartij hakt erin wel hoor”, vertelt eigenaar Marius van Daal.

WAARSCHUWING: schokkende foto's onder de tekst. Het was zijn schoonzoon die vorige week vrijdag als eerste het bloederige tafereel zag. Rond half tien ’s morgens ontdekte hij dat van drie alpaca’s (een soort lama) de keel was doorgebeten. Twee van de slachtoffers waren al dood, de derde overleed toen de dierenarts onderweg was. “Het was een behoorlijk slagveld. Een gruwelijk beeld”, vertelt Ido Ypma van Dierenartsenpraktijk Boxmeer. “Alle drie alpaca's zijn bij de keel gegrepen. Van één alpaca vonden we een deel van de kaak een eindje verderop in de wei. Een ander deel was opgegeten.”

"Dit kan alleen een wolf gedaan hebben."

Van Daal zelf lag die ochtend in het ziekenhuis en kreeg daar van zijn dochter het vreselijke nieuws te horen. Toen hij thuiskwam, was de conclusie snel getrokken: hier is een wolf bezig geweest. "Ik heb vijftien centimeter lange pootafdrukken gevonden en de manier waarop die alpaca's zijn omgebracht, dat kan alleen een wolf gedaan hebben. Bovendien was twee dagen eerder in de buurt ook al een wolf gezien." Ypma: “Ik heb niet de deskundigheid om vast te stellen welk dier hiervoor verantwoordelijk is, maar het zou best een wolf kunnen zijn. BIJ12 gaat dit uitzoeken.” BIJ12 is de landelijke organisatie die in actie komt als er dieren mogelijk door een wolf zijn gedood. Meestal gaat het om schapen. Wolven hebben het zelden gemunt op alpaca’s. De laatste keer dat in Brabant een alpaca te grazen werd genomen, was vorig jaar mei in Heusden. Toen was dat het werk van een hond. Volgens BIJ12 kan dat ook nu het geval zijn.

"Bij het minste of geringste geluid sta ik op."

Van Daal gelooft dat niet. Hij vermoedt dat een wolf door een gat onder een hek om de alpacawei is gekropen. De dood van drie van zijn dieren is hem niet in de koude kleren gaan zitten. "Ik heb ze zelf gefokt, voor de hobby. Ik ga sindsdien toch wel angstig naar bed en bij het minste of geringste geluid sta ik op om te kijken of er iets aan de hand is. Maar wat kan ik nog meer doen? Er staat een hoog hek omheen. Ik heb direct camera's geplaatst. Ik kan alleen maar hopen dat die wolf niet meer terugkomt." Financieel is het ook een zware tegenvaller. Van Daal: "Een alpaca kost al gauw 500 euro, maar deze waren wel 10.000 euro waard. Het waren echte tophengsten." De wolf slaat in Brabant vooral toe in de Kempen en in de gemeente Heusden en omgeving. In het Land van Cuijk, waar Haps bij hoort, waren tot nu toe geen wolvenaanvallen.

