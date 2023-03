Als er één wolf wordt gespot, ziet heel Brabant ze lopen

Heb je een wolf gezien? Dat kan, maar waarschijnlijk niet. Zeker als de wolf in het nieuws komt, zoals vorige week vrijdag toen in Vught een doodgereden wolf werd gevonden, nemen de onterechte meldingen van wolven in die regio toe. Het gaat dan bijna altijd om honden.

Ron Vorstermans Geschreven door

Wolvenkenner Johan Mees is voor de provincie adviseur voor zaken als fauna en natuurbescherming. Een belangrijke taak, want de provincie is opdrachtgever voor het monitoren van de verspreiding van wolven in Brabant. De provincie is dus ook opdrachtgever voor het meldpunt van wolven. Via dat meldpunt kunnen mensen het melden als ze denken dat ze een wolf hebben gezien, bijvoorbeeld op de website Wolveninnederland.nl. En dat doen heel veel mensen.

"Zwervende wolven lopen kriskras door Brabant."

Dat is natuurlijk goed, want daarvoor is het meldpunt opgericht. Maar het is al langer bekend dat het bij veel van die meldingen geen wolven blijken te zijn, maar honden die op wolven lijken. Mees zegt dat het aantal meldingen vooral stijgt als er ergens een échte wolf is gezien. “Dat zien we duidelijk terug: als er ergens een wolf is gespot, neemt het aantal meldingen toe. Dan sturen mensen een foto van een wolf, maar dat is dan een hond. Meestal zijn die honden ontsnapt. Soms is het een hond en die onaangelijnd wordt uitgelaten en hebben ze de halsband nog om.” Wolven in Brabant komen meestal uit Duitsland en België. In principe kan het ook gaan om een jonge wolf uit de Veluwe, waar inmiddels tientallen wolven leven.

"Voor een leek is het verschil tussen een wolf en hond lastig te zien."