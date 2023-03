Wolf doodgereden op de A2, kadaver wordt nu onderzocht

Op de snelweg A2 bij Vught is vrijdagmorgen een jonge wolf aangereden. Het dier heeft de botsing niet overleefd. Een medewerker van Rijkswaterstaat vond het wolfje in de middenberm van de weg. Het dier zal deze vrijdag nog worden onderzocht in Utrecht en Wageningen.

Politie en Rijkswaterstaat kregen vrijdagmorgen van een aantal mensen de melding dat er een wolf was aangereden op de A2 bij Vught, in de richting van Den Bosch. "Dat was rond half acht. We zijn meteen gaan kijken, maar konden het dier aanvankelijk niet vinden. Later troffen we het toch aan en is BIJ12 erbij geroepen", zo vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

BIJ12 is een landelijke organisatie, die in actie komt wanneer wolven dieren aanvallen en doden, maar ook wanneer wolven gewond raken of in dit geval omkomen in het verkeer.

Het dier is door een medewerker van de provincie naar het onderzoekslaboratorium van de Universiteit Utrecht gebracht, waar gekeken wordt wat de doodsoorzaak is. Bij de Wageningen University& Researcht wordt DNA-materiaal van de wolf onder de loep genomen om te bepalen om welke wolf het gaat.

Het is niet bekend wie de wolf heeft aangereden en of dit voertuig schade heeft opgelopen. Het verkeer op de A2 bij Vught heeft voor zover bekend geen last gehad van de botsing.

Iets meer dan een jaar geleden werd voor het laatst een wolf in Brabant doodgereden.

