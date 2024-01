Auto bungelt boven het water na glijpartij op gladde weg

Een automobiliste had dinsdagmiddag aan de Scheepstal in Helmond een engeltje op de schouder. De auto waarin ze reed, schoot op het gladde wegdek rechtdoor, door een hek voor de rivier Aa en gleed naar beneden. Haar auto bleef net boven het water hangen.

De vrouw is door hulpverleners uit de auto gehaald en in een ambulance nagekeken Maar voor zover nu bekend zou ze bij de crash niet gewond zijn geraakt. Ze is door de hulpverleners naar huis gebracht.

Glad door sneeuw en ijs

Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto uit het water te halen. Het wegdek aan de Scheepstal is behoorlijk glad door aanvriezende sneeuw en ijs.