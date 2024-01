Tranen bij bewoners na megabrand: 'Al mijn herinneringen liggen daar'

Met een gevoel van ontreddering en paniek kijkt Audrey Walk naar de grote zwarte rookwolken die optrekken vanuit de parkeergarage aan de Velderwoude in Den Bosch. Zelf woont ze in een van de huizen in Kasteel Velderwoude, het complex met huizen en appartementen boven de brandhaard. "Dit is zo heftig."

Audrey lag nog te slapen toen het vuur uitbrak. "Ik werd wakker gebeld door mijn moeder, die op haar werk hoorde dat er van alles aan de hand was bij ons huis. Toen ik naar buiten keek, zag ik een enorme zwarte rookwolk. Ik heb nog snel drie tassen volgegooid met alles wat ik pakken kon en moest vijf minuten later naar buiten."

Even later is de paniek nog altijd voelbaar bij Audrey. "Ik ben opgegroeid in dit huis", vertelt ze in tranen. "Al mijn herinneringen liggen daar. Fotoboeken... Die krijgen we misschien nooit meer terug. Heel confronterend om dit zo te zien."

Ook Yannick van den Alden lag nog te slapen toen het misging. "Ik werd uit bed getrommeld en moest meteen worden geëvacueerd. Ik woon precies in die hoek waar de brand is uitgebroken. Ik zou heel graag willen weten hoe het daar nu zit. We worden zo weggebracht naar een warme locatie en daar is het maar afwachten."